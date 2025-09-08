15:11
Общество

Слезы юного болельщика «Ынтымака» тронули кыргызстанцев

На ипподроме в Чолпон-Ате состоялся финальный матч Кубка президента Кыргызстана по кок-бору. В решающей игре команда «Достук» из Ошской области одержала победу над «Ынтымаком» из Таласской области со счетом 5:4 и завоевала главный трофей турнира.

Несмотря на яркую и напряженную борьбу, «Ынтымак» остановился в шаге от чемпионства и занял второе место. Именно этот момент глубоко тронул юного болельщика таласской команды. На видео, разошедшемся в соцсетях, видно, как мальчик, переживая за любимую команду, не смог сдержать слез после финального свистка.

Реакция ребенка вызвала широкий отклик среди пользователей соцсетей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342641/
