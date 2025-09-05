11:28
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане зарегистрировано около 880 случаев ВИЧ среди детей

По данным на 1 июля 2025-го, в Кыргызстане зарегистрировано 878 случаев ВИЧ среди лиц до 18 лет, из них 90 процентов — в возрасте до 14 лет. Об этом говорится в материалах Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, 52 процента детей инфицированы парентеральным путем во время получения медицинских услуг в организациях здравоохранения в 2006-2009 годах, 41 процент — вертикальным путем от матери к ребенку, у 7 процентов путь передачи не установлен. Всего умерло 136 детей.

«Случаи внутрибольничного инфицирования детей вызвали общественный резонанс. И многочисленные обращения их родителей в государственные органы привели к принятию нормативного правового акта, предусматривающего выплату единовременной компенсации в размере не менее 100 тысяч сомов, которую уже получили 397 детей. Кроме того, на рассмотрении вопросы предоставления социального жилья и включения этих детей в льготные жилищные программы», — отмечают в МЗ КР.

Читайте по теме
Мээрим Сарыбаева: Победить СПИД все еще возможно, но Кыргызстану нужна поддержка

Все дети, находящиеся на диспансерном учете, получают бесплатную медицинскую помощь, включая антиретровирусную терапию, которой охвачено 95 процентов детей, живущих с ВИЧ.

«Несмотря на достигнутые успехи, семьи продолжают сталкиваться с трудностями в получении устойчивой поддержки, что требует дальнейшей координации усилий со стороны государства и партнеров», — добавляют в министерстве.

Всего в КР зарегистрировано более 14,3 тысячи ВИЧ-инфицированных. Уровень распространенности ВИЧ на 100 тысяч населения наиболее высок в Бишкеке и Оше, а также в Чуйской области. Это объясняется тем, что случаи фиксируются по месту выявления, а не по месту постоянной регистрации, что отражает масштабные внутренние миграционные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342303/
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
Цель-2030. В Кыргызстане намерены снизить заболеваемость ВИЧ и гепатитами
Какие медуслуги могут получить дети в Кыргызстане, напомнила медик
Врожденные заболевания. В КР выделили деньги на диетическое питание для детей
Упростить получение паспорта некоторыми детьми до 16 лет предлагает Минюст
Жутко или креативно? На дорогах Чуйской области устанавливают макеты школьников
В «Ак-Орго» построят детский сад на 100 мест
О вреде телесных наказаний здоровью детей рассказали в ВОЗ
В России предложили ограничить въезд детей-иностранцев без родителей
Снижает риск рака и смертность. Гинеколог о методах и плюсах контрацепции
Участник велогонки из ФРГ вновь посвятит свой забег онкобольным детям в КР
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
5 сентября, пятница
11:25
Международные резервы Кыргызстана превысили $7 миллиардов Международные резервы Кыргызстана превысили $7 миллиард...
11:22
В Ошской области задержаны руководители пяти подрядных организаций
11:20
Дональд Трамп хочет переименовать Пентагон в Министерство войны
11:05
Часть проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке временно закрывается
11:04
На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле