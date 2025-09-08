В Бишкеке рушат культурное наследие: из драмтеатра убрали витражи Лидии Ильиной

В Русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова во время ремонта демонтировали витражи у кассы. Их создала народная художница Лидия Ильина. Витражи считались важной частью интерьера театра.

Здание драмтеатра имеет статус памятника архитектуры. По закону его элементы, включая монументальные работы и витражи, должны охраняться.

Фото из соцсетей. В Бишкека рушат культурное наследие: из драмтеатра убрали витражи Лидии Ильиной

Демонтаж вызвал бурное обсуждение в соцсетях — пользователи осудили действия подрядчиков и выразили тревогу за судьбу культурного наследия города.

На данный момент Министерство культуры официальных комментариев по ситуации не давало.

Пользователи отмечают, что такие работы нельзя демонтировать без согласования с профильными органами и экспертизой сохранности. Многие жители вспоминают, что именно такие детали создают уникальный облик Бишкека и делают его культурным центром региона.