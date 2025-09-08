В Бишкеке рушат культурное наследие: из драмтеатра убрали витражи Лидии Ильиной

В Русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова во время ремонта демонтировали витражи у кассы. Их создала народная художница Лидия Ильина. Витражи считались важной частью интерьера театра.
Демонтаж вызвал бурное обсуждение в соцсетях — пользователи осудили действия подрядчиков и выразили тревогу за судьбу культурного наследия города.
Пользователи отмечают, что такие работы нельзя демонтировать без согласования с профильными органами и экспертизой сохранности. Многие жители вспоминают, что именно такие детали создают уникальный облик Бишкека и делают его культурным центром региона.
Справка 24.kg
Лидия Ильина — народная художница Кыргызстана, автор множества монументальных и декоративных работ в столице и регионах. Драмтеатр имени Чингиза Айтматова открыт в 1980-х годах и является памятником архитектуры республиканского значения.