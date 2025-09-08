Молодежным инициативам окажут поддержку: Минкультуры объявило конкурс

В Кыргызстане объявлен конкурс на оказание государственной поддержки молодежных инициатив в рамках реализации Программы по поддержке и развитию молодежного предпринимательства на 2025-2028 годы. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Цель конкурса — поддержка молодежных организаций, инициативных групп и отдельных представителей молодежи в реализации социально значимых, образовательных, культурных и предпринимательских проектов. Он направлен на развитие молодежной политики, поддержку молодежного предпринимательства, создание рабочих мест и улучшение социально-экономической ситуации в стране.

Участвовать в конкурсе могут:

молодежные организации;

инициативные группы;

отдельные представители молодежи;

физические и юридические лица, чья деятельность связана с реализацией молодежной политики (при наличии опыта работы не менее года).

Для участия необходимо подать заявку установленной формы; подготовить проект с описанием целей, задач, ожидаемых результатов и сметы расходов; приложить пакет документов: копию паспорта, справку об отсутствии судимости, подтверждение опыта работы (если применимо) и иные согласно положению о конкурсе.

Победители смогут рассчитывать на финансирование своих проектов до 200 тысяч сомов, консультации и организационную помощь.

Объявление результатов конкруса намечено на 20 октября 2025 года.