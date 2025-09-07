«Взаимодействие-2025». Военные из КР победили страны ОДКБ в перетягивании каната

На полигоне «Лосвидо» в Беларуси в рамках совместных учений КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2025» прошла спартакиада среди воинских контингентов пяти стран-участниц: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Военнослужащие из Кыргызстана победили страны ОДКБ по перетягиванию каната

Фото пресс-службы ОДКБ. Военные из Кыргызстана победили страны ОДКБ в перетягивании каната

Спартакиада включала четыре дисциплины: волейбол, армейский рывок гири, жим штанги лежа и перетягивание каната.

В чемпионате по перетягиванию каната победу одержал Национальный воинский контингент Вооруженных сил КР, заняв первое место. В турнире по волейболу кыргызстанские военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и заняли почетное второе место.

Напомним, с 1 сентября началась новая фаза учений «Взаимодействие-2025» и «Эшелон-2025», направленная на подготовку совместной операции Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ по урегулированию кризисных ситуаций в государствах-членах организации.

В учениях участвуют более 2 тысяч военнослужащих, задействовано 450 единиц техники, включая 9 боевых самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотных летательных аппаратов. В состав контингентов входят формирования специального назначения, полицейские подразделения, службы безопасности и оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ.