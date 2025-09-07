20:21
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Общество

«Взаимодействие-2025». Военные из КР победили страны ОДКБ в перетягивании каната

На полигоне «Лосвидо» в Беларуси в рамках совместных учений КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2025» прошла спартакиада среди воинских контингентов пяти стран-участниц: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Военнослужащие из Кыргызстана победили страны ОДКБ по перетягиванию каната

пресс-службы ОДКБ
Фото пресс-службы ОДКБ. Военные из Кыргызстана победили страны ОДКБ в перетягивании каната

Спартакиада включала четыре дисциплины: волейбол, армейский рывок гири, жим штанги лежа и перетягивание каната.

В чемпионате по перетягиванию каната победу одержал Национальный воинский контингент Вооруженных сил КР, заняв первое место. В турнире по волейболу кыргызстанские военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и заняли почетное второе место.

Напомним, с 1 сентября началась новая фаза учений «Взаимодействие-2025» и «Эшелон-2025», направленная на подготовку совместной операции Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ по урегулированию кризисных ситуаций в государствах-членах организации.

В учениях участвуют более 2 тысяч военнослужащих, задействовано 450 единиц техники, включая 9 боевых самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотных летательных аппаратов. В состав контингентов входят формирования специального назначения, полицейские подразделения, службы безопасности и оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342527/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
Для безопасности. Совместные военные учения проведут Казахстан и Узбекистан
Главные наркологи стран ОДКБ обменялись статистикой по заболеваемости
Вопросы незаконной миграции обсудили в Чолпон-Ате страны, входящие в ОДКБ
Кыргызстанские военные отправились на учения ОДКБ «Взаимодействие-2025»
Боевая и беспилотная авиация. В Кыргызстане пройдут учения ОДКБ «Рубеж 2025»
Курсы по военной безопасности и учения «Север-2025» пройдут в Нарынской области
Кыргызстан ратифицировал протокол об ускорении переброски войск ОДКБ
Кыргызстан предлагает проводить форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодно
Противопожарные учения прошли на ТЭЦ Бишкека
ОДКБ в Чолпон-Ате: Кыргызстан выступил за укрепление безопасности
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
7 сентября, воскресенье
20:08
«Взаимодействие-2025». Военные из КР победили страны ОДКБ в перетягивании каната «Взаимодействие-2025». Военные из КР победили страны ОД...
19:26
Перед распадом СССР в Кыргызстане было всего 190 тысяч легковушек — «Автостат»
19:00
Афиша Бишкека на неделю: поэзия, музыка и живопись
18:30
8 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:59
В Душанбе прошло заседание Экономического совета СНГ: что обсудили