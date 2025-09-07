Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь. Об этом сообщил директор Каракольского городского автовокзала Марс Алиев.

По его словам, стоимость билета составляет 1 тысячу 200 сомов.

«Теперь туристы и пассажиры смогут экономить время и средства, ведь не нужно ехать в Бишкек или Чуйскую область. Новый маршрут будет способствовать развитию туризма в регионе и укреплению транспортных связей между Кыргызстаном и Казахстаном, что особенно актуально в туристический сезон», — сказал Марс Алиев.

Пассажирские перевозки по этому маршруту будут осуществляться в круглодичном режиме.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» переведен на круглосуточный режим функционирования.