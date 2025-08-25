КПП «Каркыра-автодорожный» перешел на круглосуточный режим работы

Пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» переведен на круглосуточный режим функционирования с 25 августа 2025 года. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

По ее данным, такое решение стало возможным в результате двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне между Садыром Жапаровым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках официального визита последнего в Кыргызстан.

«Пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» расположен в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Он является многосторонним и предназначен для пропуска лиц и транспортных средств. В ближайшей перспективе, в 2026 году, на территории КПП запланировано строительство современных объектов пограничной инфраструктуры, что позволит значительно повысить его пропускную способность и общую эффективность пограничного контроля», — говорится в сообщении.