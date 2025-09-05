В Кыргызстане готовятся к пилотному запуску интернета Starlink от Илона Маска

На основании указа президента готовится пилотный проект по созданию условий для предоставления услуг спутниковой связи Starlink в Кыргызстане. Об этом сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев в своем Telegram-канале с ссылкой на Минцифры.

Дастан Бекешев сообщил, что обратился в министерство с вопросом о легальном подключении к системе Starlink. Ему ответили, что 2 июля была создана межведомственная рабочая группа, которая изучила законодательные ограничения и предложила реализовать пилотный проект.

«Запуск пилотного проекта позволит компании Starlink, при ее участии в проекте, предоставлять услуги спутниковой связи на территории Кыргызской Республики», — отметили в ведомстве.

По словам Дастана Бекешева, в случае успешной реализации проекта у граждан появится легальная возможность подключаться к Starlink.