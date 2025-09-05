16:37
В Кыргызстане готовятся к пилотному запуску интернета Starlink от Илона Маска

На основании указа президента готовится пилотный проект по созданию условий для предоставления услуг спутниковой связи Starlink в Кыргызстане. Об этом сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев в своем Telegram-канале с ссылкой на Минцифры.

Дастан Бекешев сообщил, что обратился в министерство с вопросом о легальном подключении к системе Starlink. Ему ответили, что 2 июля была создана межведомственная рабочая группа, которая изучила законодательные ограничения и предложила реализовать пилотный проект.

«Запуск пилотного проекта позволит компании Starlink, при ее участии в проекте, предоставлять услуги спутниковой связи на территории Кыргызской Республики», — отметили в ведомстве.

По словам Дастана Бекешева, в случае успешной реализации проекта у граждан появится легальная возможность подключаться к Starlink.

Starlink — это глобальный проект компании SpaceX Илона Маска, направленный на обеспечение высокоскоростного интернета через сеть спутников на низкой околоземной орбите. Система позволяет получать доступ в сеть даже в удаленных и труднодоступных районах, где отсутствует оптоволоконная или мобильная связь. Для подключения пользователю необходим специальный терминал — спутниковая антенна и маршрутизатор.

Для горных районов Кыргызстана это может стать настоящим прорывом: жители высокогорных сел и пастбищ получат стабильный интернет, что откроет новые возможности для образования, бизнеса и связи с внешним миром. 
