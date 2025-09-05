В Чуйской области заработал завод по производству взрывчатых материалов

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью завода «Учкун ВМ» в Кеминском районе Чуйской области по производству взрывчатых материалов, применяемых в горнодобывающей промышленности.

Он отметил, что открытие данного предприятия — стратегический шаг в развитии отечественной промышленности.

«Взрывчатые вещества используются в горнодобывающей промышленности, а также для взрывных работ в подземных и открытых шахтах. В частности, как известно, ранее эта продукция использовалась при строительстве таких крупных месторождений, как Кумтор, Джеруй, Терек-Сай, а также при возведении Камбаратинской ГЭС-2. В дальнейшем она будет применяться при строительстве автодорог, ирригационных систем (при возведении БДР и БСР). На предприятие, построенное с использованием передовых технологий зарубежных партнеров, вложено 700 миллионов сомов», — сказал Бакыт Торобаев.

Фото пресс-службы АП КР. Завод

По его словам, при производстве продукции в запланированных объемах в бюджет будет поступать около 95 миллионов сомов налогов ежегодно. С полным вводом комплекса в эксплуатацию будет создано более 100 рабочих мест для специалистов данной отрасли.

Это предприятие стало одним из 134 промышленных объектов, запланированных к запуску в этом году. Его официальное открытие состоялось в рамках празднования Дня независимости страны.