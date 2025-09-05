11:28
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество

На международной выставке в Корее представлен кыргызский войлок

Фото Минкультуры. Специальная выставка «Кыргыз кийиз касиети» в Чхонджу

В Республике Корея в рамках Чхонджуйской международной биеннале ремесел состоялось открытие специальной выставки Кыргызстана под названием «Кыргыз кийиз касиети». Об этом сообщили в пресс- службе Минкультуры.

По ее данным, в церемонии открытия принял участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев. Он выразил благодарность организаторам мероприятия, подчеркнув, что кыргызский войлок является ценным наследием предков, символом национального быта и духовного мировоззрения.

По словам чиновника, выставка играет важную роль в продвижении КР на международной культурной арене.

Такжем гостям представили историческое и культурное значение войлока, а также национальные орнаменты, отражающие мировоззрение кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342324/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке стартовали Дни турецкого кино
В Бишкеке откроется итоговая выставка графического проекта «Возрождение»
В Бишкеке откроется персональная выставка Таланта Огобаева In search
На цифровизацию работы парламента Корея выделила $8,4 миллиона
Садыр Жапаров пригласил президента Кореи посетить Кыргызстан
В Бишкеке открылась выставка «Умай Ашуу: код Манаса»
Максат Жумаев назначен директором киностудии «Кыргызфильм»
Минкультуры прокомментировало дело о нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
Сотрудники Минкультуры подозреваются в нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
В Бишкеке пройдут Дни турецкого кино с участием известных актеров
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
5 сентября, пятница
11:25
Международные резервы Кыргызстана превысили $7 миллиардов Международные резервы Кыргызстана превысили $7 миллиард...
11:22
В Ошской области задержаны руководители пяти подрядных организаций
11:20
Дональд Трамп хочет переименовать Пентагон в Министерство войны
11:05
Часть проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке временно закрывается
11:04
На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле