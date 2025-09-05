На международной выставке в Корее представлен кыргызский войлок

В Республике Корея в рамках Чхонджуйской международной биеннале ремесел состоялось открытие специальной выставки Кыргызстана под названием «Кыргыз кийиз касиети». Об этом сообщили в пресс- службе Минкультуры.

По ее данным, в церемонии открытия принял участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев. Он выразил благодарность организаторам мероприятия, подчеркнув, что кыргызский войлок является ценным наследием предков, символом национального быта и духовного мировоззрения.

По словам чиновника, выставка играет важную роль в продвижении КР на международной культурной арене.

Такжем гостям представили историческое и культурное значение войлока, а также национальные орнаменты, отражающие мировоззрение кыргызского народа.