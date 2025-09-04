Умер итальянский модельер Джорджио Армани. Ему был 91 год

Джорджио Армани ушел из жизни спокойно, в окружении своих близких, пишет DW со ссылкой на сообщение компании Armani.

Ему был 91 год. Армани родился 11 июля 1934-го в Пьяченце, пережил бомбежки в годы Второй мировой войны, в результате которых был ранен и провел в больнице более месяца.

Первой работой после службы в армии у Джорджио стало оформление витрин в миланском универмаге La Rinascente. Позже работал модельером в доме Nino Cerruti.

Дебют в качестве модельера состоялся в 1974 году во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции. В 1975-м с партнером Серджо Галеотти основал собственную компанию Giorgio Armani S.p.A., выпустив первую коллекцию для мужчин, затем — для женщин.

Армани стал знаменит благодаря «неструктурированным» (unstructured) пиджакам — мягким, с минимальным утяжелением и лаконичной формой.

Модельер активно поддерживал молодых итальянских дизайнеров. С 2013 года он предоставлял свое пространство Armani/Teatro в Милане для их показов. Первым, получившим такую возможность, стал Андреа Помпилио.

В 2023-м основавший компанию модельер стал вторым самым богатым человеком Италии, его состояние на тот момент оценивалось примерно в 13 миллиардов евро.