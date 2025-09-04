21:21
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество

ООН: Из-за сокращения финансирования до 278 миллионов детей не смогут учиться

Глобальное финансирование образования стремительно сокращается. Из-за этого к 2026 году еще около 6 миллионов детей могут лишиться возможности учиться в школе. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По прогнозам, объем официальной помощи на цели образования, выделяемой странами с высоким доходом, сократится на $3,2 миллиарда — это падение на 24 процента по сравнению с 2023-м. Причем почти 80 процентов этого сокращения приходится всего на три страны-донора.

«Такое снижение приведет к росту числа детей, не посещающих школу, с 272 до 278 миллионов. Это как если бы в Германии и Италии закрылись все начальные школы», — передает Служба новостей ООН.

Наибольшие потери ожидаются там, где системы образования и без того в шатком положении. Основной удар придется на начальное образование: его поддержка может сократиться на треть. По оценкам ЮНИСЕФ, это углубит глобальный кризис в сфере обучения и обернется для детей, не посещающих школу, проблемами на рынке труда в будущем.

Сокращение финансирования затронет не только уроки. Под угрозой окажутся школьные программы питания, которые для многих детей являются единственным стабильным источником еды.

ЮНИСЕФ призывает доноров направлять не менее половины всей помощи, выделяемой на образование, в наименее развитые страны, сохранить финансирование гуманитарных программ и отдавать приоритет раннему и начальному обучению. Также организация настаивает на реформах, которые сделают систему финансирования более устойчивой и эффективной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342150/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Не хватает учебников и учителей. А какие проблемы в вашей школе? Опрос
Безопасность детей. «Тревожные кнопки» установлены во всех школах Бишкека
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
Адылбек Касымалиев принял участие в линейке ко Дню знаний в школе села Кожомкул
Первый звонок в ошских школах: мэр поздравил учеников и педагогов
Садыр Жапаров, Валентина Терешкова и российская делегация открыли школу в Оше
Ош: ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу
В Военно-Антоновке завершено строительство проблемной школы
Ош: школа № 3 в селе Мырза-Аке отремонтирована спустя 60 лет
В Минпросвещения сделали заявление относительно школ «Сапат»
Популярные новости
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Житель Иссык-Куля хочет превратить свою фазенду в&nbsp;пансион для пожилых Житель Иссык-Куля хочет превратить свою фазенду в пансион для пожилых
Бизнес
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
Покупайте на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; выгодно: MBANK дарит 10&nbsp;процентов с&nbsp;каждой покупки Покупайте на рынке «Орто-Сай» выгодно: MBANK дарит 10 процентов с каждой покупки
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
4 сентября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 сентября: будет жарко Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 сентября: будет жарко...
20:43
ООН: Из-за сокращения финансирования до 278 миллионов детей не смогут учиться
20:34
В мэрии Бишкека опровергли информацию о массовом увольнении учителей
20:22
Братья Маклейны побили рекорд Федора Конюхова, переплыв Тихий океан за 139 дней
20:21
Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам