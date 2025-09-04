ООН: Из-за сокращения финансирования до 278 миллионов детей не смогут учиться

Глобальное финансирование образования стремительно сокращается. Из-за этого к 2026 году еще около 6 миллионов детей могут лишиться возможности учиться в школе. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По прогнозам, объем официальной помощи на цели образования, выделяемой странами с высоким доходом, сократится на $3,2 миллиарда — это падение на 24 процента по сравнению с 2023-м. Причем почти 80 процентов этого сокращения приходится всего на три страны-донора.

«Такое снижение приведет к росту числа детей, не посещающих школу, с 272 до 278 миллионов. Это как если бы в Германии и Италии закрылись все начальные школы», — передает Служба новостей ООН.

Наибольшие потери ожидаются там, где системы образования и без того в шатком положении. Основной удар придется на начальное образование: его поддержка может сократиться на треть. По оценкам ЮНИСЕФ, это углубит глобальный кризис в сфере обучения и обернется для детей, не посещающих школу, проблемами на рынке труда в будущем.

Сокращение финансирования затронет не только уроки. Под угрозой окажутся школьные программы питания, которые для многих детей являются единственным стабильным источником еды.

ЮНИСЕФ призывает доноров направлять не менее половины всей помощи, выделяемой на образование, в наименее развитые страны, сохранить финансирование гуманитарных программ и отдавать приоритет раннему и начальному обучению. Также организация настаивает на реформах, которые сделают систему финансирования более устойчивой и эффективной.