ООН: Из-за сокращения финансирования до 278 миллионов детей не смогут учиться

Глобальное финансирование образования стремительно сокращается. Из-за этого к 2026 году еще около 6 миллионов детей могут лишиться возможности учиться в школе. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
По прогнозам, объем официальной помощи на цели образования, выделяемой странами с высоким доходом, сократится на $3,2 миллиарда — это падение на 24 процента по сравнению с 2023-м. Причем почти 80 процентов этого сокращения приходится всего на три страны-донора.
«Такое снижение приведет к росту числа детей, не посещающих школу, с 272 до 278 миллионов. Это как если бы в Германии и Италии закрылись все начальные школы», — передает Служба новостей ООН.
Наибольшие потери ожидаются там, где системы образования и без того в шатком положении. Основной удар придется на начальное образование: его поддержка может сократиться на треть. По оценкам ЮНИСЕФ, это углубит глобальный кризис в сфере обучения и обернется для детей, не посещающих школу, проблемами на рынке труда в будущем.
ЮНИСЕФ призывает доноров направлять не менее половины всей помощи, выделяемой на образование, в наименее развитые страны, сохранить финансирование гуманитарных программ и отдавать приоритет раннему и начальному обучению. Также организация настаивает на реформах, которые сделают систему финансирования более устойчивой и эффективной.