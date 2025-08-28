Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, черную комедию с Бенедиктом Камбербэтчем и экранизацию романа Чарли Хьюстона.

1 «Агатай» (комедия) «Агатай» (комедия)

Атай — веселый ловкач и беззаботный аферист, который живет одним днем. Однажды он устраивает шумную вечеринку на загородной даче, где пробует странную сигарету. Сделав пару затяжек, Атай отключается, а очнувшись, оказывается в XVIII веке. Атай попадает в цепочку событий, которые могут закончиться войной между родами.

2 «Кудай сактасын» (комедия) «Кудай сактасын» (комедия)

После дерзкого ограбления Жумабек и Рамазан решают обмануть своего босса и сбежать с деньгами. Уходя от погони, они прячутся в сельской мечети, где их принимают за долгожданных устазов. Притворяясь священнослужителями, герои пытаются сохранить украденное и остаться незамеченными. Однако, постепенно вникая в религию и помогая местным, они неожиданно находят смысл жизни, о котором даже не мечтали.

3 «Супруги Роуз» (драма) «Супруги Роуз» (драма)

Образцовый брак и успешная карьера Айви и Тео — лишь внешняя оболочка. Когда карьера Тео рушится, а успех Айви, наоборот, стремительно растет, между ними вспыхивает ожесточенное соперничество, обнажающее глубокие обиды.

4 «Астрал. Свеча ведьмы» (ужасы) «Астрал. Свеча ведьмы» (ужасы)

Ритуальная свеча студентки-парапсихолога запускает смертельную игру в двадцать вопросов. Пока воск тает, она пытается выжить, узнавая, что некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми.

5 «Пойман с поличным» (триллер) «Пойман с поличным» (триллер)

Хэнк Томпсон — бывшая звезда школьной бейсбольной команды, который больше не может играть, но в остальном у него все вроде бы неплохо: любимая девушка, работа барменом в нью-йоркской забегаловке и его любимая команда неожиданно начинает путь к победе в чемпионате. Когда его сосед-панк Расс просит присмотреть за котом на пару дней, Хэнк внезапно оказывается втянут в сумасшедшую историю с участием разных банд гангстеров.