Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, черную комедию с Бенедиктом Камбербэтчем и экранизацию романа Чарли Хьюстона.

1
«Агатай» (комедия) 

Атай — веселый ловкач и беззаботный аферист, который живет одним днем. Однажды он устраивает шумную вечеринку на загородной даче, где пробует странную сигарету. Сделав пару затяжек, Атай отключается, а очнувшись, оказывается в XVIII веке. Атай попадает в цепочку событий, которые могут закончиться войной между родами.

2
«Кудай сактасын» (комедия) 

После дерзкого ограбления Жумабек и Рамазан решают обмануть своего босса и сбежать с деньгами. Уходя от погони, они прячутся в сельской мечети, где их принимают за долгожданных устазов. Притворяясь священнослужителями, герои пытаются сохранить украденное и остаться незамеченными. Однако, постепенно вникая в религию и помогая местным, они неожиданно находят смысл жизни, о котором даже не мечтали.

3
«Супруги Роуз» (драма) 

Образцовый брак и успешная карьера Айви и Тео — лишь внешняя оболочка. Когда карьера Тео рушится, а успех Айви, наоборот, стремительно растет, между ними вспыхивает ожесточенное соперничество, обнажающее глубокие обиды.

4
«Астрал. Свеча ведьмы» (ужасы) 

Ритуальная свеча студентки-парапсихолога запускает смертельную игру в двадцать вопросов. Пока воск тает, она пытается выжить, узнавая, что некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми.

5
«Пойман с поличным» (триллер) 

Хэнк Томпсон — бывшая звезда школьной бейсбольной команды, который больше не может играть, но в остальном у него все вроде бы неплохо: любимая девушка, работа барменом в нью-йоркской забегаловке и его любимая команда неожиданно начинает путь к победе в чемпионате. Когда его сосед-панк Расс просит присмотреть за котом на пару дней, Хэнк внезапно оказывается втянут в сумасшедшую историю с участием разных банд гангстеров.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341232/
просмотров: 132
