«Ходячие мертвецы», триллеры и комедии. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (1—7 сентября) очередное продолжение разросшегося до спин-оффов мира «Ходячих мертвецов» о приключениях Дэрила Диксона. Несколько продолжений криминальных сериалов. Естественно, есть и мультфильмы, а также различные комедии.

1 «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», фантастика, третий сезон (7 сентября) «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», фантастика, третий сезон (7 сентября)

Спин-офф известного постапокалиптического проекта «Ходячие мертвецы» — это история о приключениях Дэрила Диксона. Действие происходит во Франции. Дэрил Диксон оказался в Европе, чтобы найти ответы на волнующие его вопросы, связанные с возникновением таинственного вируса. Во Франции герой узнает о новом виде зомби, которые способны открывать двери, перемещаются по стенам и владеют большой силой. Но наибольшей опасностью для Дэрила, как и раньше, будут не ходячие мертвецы, а люди.

2 «Задание», криминал, премьера (7 сентября)

Агент ФБР Том возглавляет оперативную группу в пригороде Филадельфии, чтобы положить конец череде ограблений наркопритонов, которые совершает ничего не подозревающий семьянин.

3 «Богомол: Первородный грех», триллер, премьера (5 сентября)

Отбывающая срок серийная убийца по прозвищу Богомол, 20 лет назад жестоко убившая пятерых мужчин, привлекается к следствию, чтобы поймать собственного подражателя. В команде также работает ее сын-полицейский. Кстати, есть сразу два российских сериала с идентичным сюжетом и даже прозвище главной героини совпадает — Богомол.

4 «Наследный принц», криминал, премьера (1 сентября)

Обремененный долгами механик Тимур оказывается втянутым в тайны семьи Карсли и неожиданно берет на себя роль наследника Зафера Карсли.

5 «Газета», комедия, премьера (5 сентября)

Съемочная группа Dunder Mifflin из «Офиса» рассказывает об умирающей исторической газете и ее журналистах-волонтерах.

6 «Олдскул», комедия, премьера (1 сентября)

По сюжету Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В новом для нее мире Мария столкнется с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь «советской училке» предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с близкими людьми.

7 «Аферисты по-корейски», комедия, премьера (6 сентября)

Троица обаятельных аферистов наказывает преступников и мошенников, ушедших от правосудия.

8 «Осторожно, люди!», комедия, премьера (1 сентября)

В преподавателя филфака Семенова — самого бесхребетного существа на планете — вселяется пришелец, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу он узнает, что человечество сжигает нефть, которая во Вселенной считается эликсиром от всех болезней, и хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семенова, его бывшая жена, декан, комендант-уфолог и сильная страсть к филологине.

9 «Бивис и Батт-Хед», мультфильм, третий сезон (3 сентября)

Бивис и Баттхед оказываются в абсолютно новом мире поколения Z. Двое бездельников по-прежнему славятся апатией и демонстрируют низкий уровень интеллекта. Они любят пошло шутить, отличаются полным отсутствием таланта в обольщении женщин, но совершенно не унывают по этому поводу. После событий мультипликационного проекта «Бивис и Баттхед уделывают Америку», где герои искали похищенный телевизор, прошел год. Друзья стали местными легендами и заразились «звездной болезнью».

10 «Консьерж Покемонов», мультфильм, второй сезон (5 сентября) «Консьерж Покемонов», мультфильм, второй сезон (5 сентября)

В центре событий анимационного сериала оказывается Хару, который работает консьержем в отеле для покемонов. Главная героиня взаимодействует с покемонами и их владельцами, которые регистрируются в отеле в качестве гостей. Они приезжают отдохнуть и отлично провести время на курорте. Хару, отлично знакомая с правилами гостеприимного обслуживания клиентов, готова предоставить им все удобства. Гости, правда, порой ведут себя своеобразно. А главное — жить не могут без приключений.

