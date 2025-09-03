20:28
Даже однократное употребление наркотиков опасно — психиатр-нарколог

Даже однократное употребление наркотиков может привести к серьезным последствиям. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделением медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Тинатин Сагымбаева.

По ее словам, новые психоактивные вещества (НПВ) — воздействуют на психику и нервную систему.

«Их часто производят кустарно, постоянно меняя формулы, поэтому их еще называют «дизайнерскими» наркотиками. Доступность высокая — наркорынок развивается стремительно, плюс бесконтактный способ передачи от продавца получателю. Отследить абсолютно все Telegram-каналы невозможно, хотя работу правоохранительные органы, конечно, ведут», — сказала Тинатин Сагымбаева.

Она отметила, что в отношении подростков нужно говорить о двух вещах — психологии (влиянии неблагоприятной среды, круга общения), и генетике, физиологии.

«Взрослый человек может прогнозировать какие-то вещи и понимать, что даже однократное потребление приведет к негативным последствиям, а подросток физически порой не способен оценить риски — головной мозг формируется только к 25-27 годам. Поэтому родители и общество рядом должно быть насторожены», — добавила специалист.

На что обращать внимание:

  • резкое изменение веса (набор или потеря);
  • расширенные зрачки, покраснение глаз;
  • изменения в поведении: агрессия, замкнутость, цинизм, грубость, снижение успеваемости в школе;
  • нарушение сна: сонливость, долгий сон или, наоборот, длительное бодрствование, ночные уходы из дома;
  • потускнение кожи,
  • странный запах.

«Зависимость может возникнуть буквально с самого первого употребления. Чем раньше начинается употребление, тем быстрее возникает зависимость и формируются психические, поведенческие изменения, тем сложнее будет человеку в дальнейшем справиться с проблемой. Зависимость — это неизлечимое состояние, но может поддаваться ремиссии», — подчеркнула Тинатин Сагымбаева.

Она добавила, что не всегда родители считают важным обращаться к специалистам.

«Иногда кажется, что любая зависимость — это просто проблема силы воли. Взрослые хотят получить здорового ребенка за два сеанса. Но это невозможно, тем более без участия родителей. Зависимость — заболевание, состояние, не контролируемое только лишь сознанием человека и его желанием. Лечение — очень долгий и сложный процесс, включающий медикаменты, когнитивно-поведенческую терапию и участие в группах поддержки. Однако даже при успешном лечении риск рецидива остается высоким, особенно если подросток возвращается в прежнюю среду», — предупредила Тинатин Сагымбаева.
