В Бишкеке откроется персональная выставка Таланта Огобаева In search

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева завтра, 4 сентября, откроется персональная выставка Таланта Огобаева In search. Об этом сообщили в КНМИИ.

Экспозиция — это результат поисков в различных техниках и стилях — живописных работ в абстрактном стиле, принты на холстах с последующим письмом акрилом или офсетными красками, шелкографией или коллажами.

Выставка сформирована не в хронологическом порядке, здесь работы разных лет, по разным причинам не выставлявшиеся ранее.

Продлится In search до 16 сентября.