Общество

Какие проблемы есть у бизнеса при вывозе товаров из ЕАЭС, решили узнать эксперты

Евразийская экономическая комиссия проводит опрос среди бизнеса стран, входящих в ЕАЭС, о практике оформления разрешения на вывоз товаров.

Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии собирает мнения участников внешнеэкономической деятельности.

Цель – выявить проблемные ситуации, с которыми сталкивается бизнес (прежде всего экспортеры) при подтверждении фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС. Также планируется проанализировать случаи, связанные с необходимостью аннулирования разрешения на вывоз товаров.
