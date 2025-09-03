Житель Иссык-Куля хочет превратить свою фазенду в пансион для пожилых

Дом кыргызстанца Женишбека Исакунова недавно опустел — из жизни ушла его супруга, с которой он прожил долгие годы. «Пусть Аллах будет милостив к ней», — говорит мужчина. Оставшись в одиночестве, он решил воплотить в жизнь давнюю идею — создать место, где пожилые люди могли бы жить не в изоляции, а рядом друг с другом.

Фото из социальных сетей. «Старость не должна быть одинокой»: инициатива кыргызстанца нашла отклик

На своей фазенде у самого берега Иссык-Куля, среди плодовых деревьев и чистого воздуха, он предлагает приютить одиноких пенсионеров. По замыслу инициатора, это может стать не просто временным жильем, а своеобразным пансионом для пожилых людей.

«Мне хотелось бы, чтобы здесь люди жили в общении и заботе друг о друге, чтобы проводили время интересно и с пользой для здоровья. Старость не должна быть одинокой», — отмечает он.

Все, кто заинтересовался этой идеей, могут напрямую связаться с инициатором проекта — Женишбеком Исакуновым. Он с готовностью ответит на вопросы и расскажет подробнее о своих планах.