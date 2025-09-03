15:45
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Общество

Житель Иссык-Куля хочет превратить свою фазенду в бесплатный пансион для пожилых

Дом кыргызстанца Женишбека Исакунова недавно опустел — из жизни ушла его супруга, с которой он прожил долгие годы. «Пусть Аллах будет милостив к ней», — говорит мужчина. Оставшись в одиночестве, он решил воплотить в жизнь давнюю идею — создать место, где пожилые люди могли бы жить не в изоляции, а рядом друг с другом.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. «Старость не должна быть одинокой»: инициатива кыргызстанца нашла отклик

На своей фазенде у самого берега Иссык-Куля, среди плодовых деревьев и чистого воздуха, он предлагает приютить одиноких пенсионеров. По замыслу инициатора, это может стать не просто временным жильем, а своеобразным пансионом для пожилых людей.

«Мне хотелось бы, чтобы здесь люди жили в общении и заботе друг о друге, чтобы проводили время интересно и с пользой для здоровья. Старость не должна быть одинокой», — отмечает он.

Все, кто заинтересовался этой идеей, могут напрямую связаться с инициатором проекта — Женишбеком Исакуновым. Он с готовностью ответит на вопросы и расскажет подробнее о своих планах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342069/
просмотров: 868
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс прокомментировал работу асфальтобетонного завода на Иссык-Куле
В Иссык-Кульской области красивую природу портит дым асфальтового завода
На Иссык-Куле жители обеспокоены дымом с кирпичного завода — травит туристов
В Чолпон-Ате открыли первый монотипный яхтенный флот
На Иссык-Куле построят современный консервный завод
В Иссык-Кульской области начнут внедрять экологически чистый транспорт
На территории пансионата «Золотые пески» утонула девочка
На Иссык-Куле государству возвращены земли бывшего плодсовхоза
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере
Популярные новости
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Как правильно оформить трудовой договор и&nbsp;что нужно знать об&nbsp;испытательном сроке Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке
Бизнес
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
3 сентября, среда
15:35
Кыргызстанский штангист Бекдоолот Расулбеков завоевал золото на турнире в США Кыргызстанский штангист Бекдоолот Расулбеков завоевал з...
15:24
Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
15:11
Более 140 незаконно работающих рыбных хозяйств нашли в Чуйской области
15:06
Мэрия приглашает жителей принять участие в опросе по развитию транспорта
15:00
Житель Иссык-Куля хочет превратить свою фазенду в бесплатный пансион для пожилых