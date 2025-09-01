Остров в Карибском море зарабатывает миллионы на доменном имени .ai

В 1980-е, когда интернет только начал развиваться, каждая страна получила свое собственное доменное имя, по которому ее можно отличать в новом виртуальном мире. США получили домен .us, Великобритания — .uk, а крошечной территории Ангилья в Карибском бассейне досталось имя .ai, которое в то время не имело какого-то особого значения, пишет Русская служба «Би-би-си».

Но теперь на фоне бурного развития искусственного интеллекта, который по-английски называется AI (artificial intelligence), оказалось, что для Ангильи этот домен стал настоящим джекпотом. Все больше компаний и частных лиц платят ее властям за использование доменного имени .ai.

Один из таких людей, американский предприниматель Дхармеш Шах, как сообщалось, потратил в этом году на покупку красивого веб-адреса you.ai (на русский это можно перевести как «ты.ии») $700 тысяч.

По данным сервиса, отслеживающего регистрацию доменных имен, число вебсайтов с адресом .ai за последние пять лет выросло вдесятеро, а за последний год — удвоилось.

Теперь крошечной территории с населением всего около 16 тысяч человек предстоит понять, каким образом эффективно использовать свою удачу с названием и сделать ее стабильным источником дохода в будущем.

Доход от продажи веб-адресов стал играть важную роль в диверсификации экономики территории, о чем в своем последнем докладе упоминал Международный валютный фонд.

Точная стоимость доменных имен .ai не раскрывается, однако, по некоторым сведениям, цены начинаются от $150-200. Каждые два года за их возобновление придется выложить примерно такую же сумму.

В то же время более популярные доменные имена продаются с аукционов — и некоторые из них уходят за сотни тысяч долларов. Стоимость возобновления при этом остается такой же относительно невысокой.

Почти всю прибыль от продажи получает правительство Ангильи, но, по некоторым данным, около 10 процентов достается американской компании Identity Digital, которая занимается администрированием домена.

Самым дорогим веб-адресом в зоне .ai пока остается покупка Дхармеша Шаха, однако за последние недели аукционы принесли властям Ангильи сотни тысяч долларов. В июле за адрес cloud.ai заплатили $600 тысяч, а за адрес law.ai — $350 тысяч.