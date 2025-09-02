00:28
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +28 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сандык-Тор, Куюкова, Шералиева);
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улица Солтон-Сары), «Ак-Босого» (улица Чуй-21), «Щербакова» (улицы Улукман, Умай-Эне, Залкар), «Ак-Босого» (улицы Чуй-47А — Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-55, Саадаева, Манаса, Площадь, Профессора Зимы), улица Урицкого, 32/2;
  • 9.00-13.00 — село Пригородное (улицы Дорожная-45, Серегина-12, −14, −14/3-2);
  • 10.00-17.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Октябрьская, Курманалиева, Садовая);
  • 13.30-17.00 — отрезки улиц Дорожной, Серегина, Суворова.

  • 1-5 сентября — районы, ограниченные улицами Акиева, Московской, Ибраимова, Осмонкула, проспектом Чуй; улицами Фрунзе, Кулатова. Подробнее

  • 10.00-24.00 — районы, ограниченными улицами Байтика Баатыра, Горького; Толстого, Жукеева-Пудовкина, Кулатова, Ахунбаева. Подробнее

Памятные даты

Образован Ак-Талинский район

Нурзады Осмоновой
Фото Нурзады Осмоновой. Перевал Молдо-Ашуу в Ак-Талинском районе
Образован 2 сентября 1936 года.

По последним данным, в районе проживает чуть более 30 тысяч человек, хотя по размеру он гораздо больше некоторых районов республики. В составе Ак-Талинского района 13 айыльных округов. Но, несмотря на то что в нем проживает не так много людей, именно эта земля подарила Кыргызстану акына Тоголока Молдо, композитора Калыя Молдобасанова, певца и композитора-мелодиста Мусу Баетова.

В честь последнего назван центр Ак-Талинского района — село Баетово.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касымалы Джантошев

open.kg
Фото open.kg. Касымалы Джантошев

2 (15) сентября 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926-м он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928 году создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в его творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968-го.

Родился народный артист КР Мунарбек Атагельдиев

Родился 2 сентября 1949 года.

Народный артист КР, с 1971-го — концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова.

Умер 20 августа 2014 года.

Умер композитор Владимир Фере

из интернета
Фото из интернета. Владимир Фере

В 1971 году в возрасте 69 лет в Москве умер советский композитор Владимир Фере.

Родился 7 (20) мая 1902-го в Камышине. Народный артист Киргизской ССР, музыкальный педагог, профессор, один из авторов музыки Государственного гимна Киргизской ССР.

В 1936-1944 годах — художественный руководитель Кыргызской филармонии.

Считается одним из основоположников кыргызской профессиональной музыки. В содружестве с Владимиром Власовым и Абдыласом Малдыбаевым создал первые кыргызские музыкальные драмы, оперы и балеты «Алтын кыз», «Айчурек», «Манас», «На берегах Иссык-Куля», «Токтогул» и многие другие.

Погиб артист Чолпонбек Базарбаев

В 2002 году в Бишкеке в результате автомобильной катастрофы погиб кыргызский артист балета Чолпонбек Базарбаев.

Родился 4 февраля 1949-го в селе Чолпон Кочкорского района. Народный артист СССР (1982).

В 2004 году имя Базарбаева присвоено Бишкекскому хореографическому училищу, которое он окончил.

О творчестве артиста балета сняты телевизионные фильмы «Путь к премьере» (1974), «Танец — жизнь моя» (1976), «Пластический ряд» (1989), «Юбилей Чолпонбека Базарбаева» (1992), а также художественная картина «Нокдаун» с его участием, созданная киностудией «Кыргызфильм» в 1990-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
