Внимание! С 1 по 5 сентября в части Бишкека отключили подачу газа

В связи с работами на подземном газопроводе среднего давления с 1 по 5 сентября

временно приостановлена подача природного газа в части столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаза».

Подачу газа отключили в районе, ограниченном:

улицей Акиева, проспектом Чуй, улицами Московской, Ибраимова, Осмонкула;

улицами Фрунзе, Кулатова.

Работы проводятся по инициативе мэрии города. Это связано с переносом поврежденного участка газопровода из-за строительных работ.

Газовая служба просит жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения и приносит извинения за временные неудобства.