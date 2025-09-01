14:29
Общество

Внимание! С 1 по 5 сентября в части Бишкека отключили подачу газа

В связи с работами на подземном газопроводе среднего давления с 1 по 5 сентября
временно приостановлена подача природного газа в части столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаза».

Подачу газа отключили в районе, ограниченном:

  • улицей Акиева, проспектом Чуй, улицами Московской, Ибраимова, Осмонкула;
  • улицами Фрунзе, Кулатова.

Работы проводятся по инициативе мэрии города. Это связано с переносом поврежденного участка газопровода из-за строительных работ.

Газовая служба просит жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения и приносит извинения за временные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341725/
просмотров: 669
