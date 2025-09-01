08:55
Общество

Внимание! 2 сентября в части Бишкека отключат воду

Фото пресс-службы мэрии

В части Бишкека 2 сентября будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 часов до 24.00 часов в жилые дома и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщил вице-мэр города Рамиз Алиев.

Район отключения ограничен улицами:

  • Байтик Баатыра — Максима Горького;
  • Льва Толстого — Жукеева-Пудовкина — Кулатова — Ахунбаева.

Отключение связано с выносом водовода диаметром 300 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
