Внимание! 2 сентября в части Бишкека отключат воду

В части Бишкека 2 сентября будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 часов до 24.00 часов в жилые дома и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщил вице-мэр города Рамиз Алиев.
Район отключения ограничен улицами:
- Байтик Баатыра — Максима Горького;
- Льва Толстого — Жукеева-Пудовкина — Кулатова — Ахунбаева.
Отключение связано с выносом водовода диаметром 300 миллиметров.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.