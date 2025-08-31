12:12
Общество

День независимости в Джалал-Абаде. Люди оставили на площади тонны мусора

После гала-концерта в честь Дня независимости Кыргызстана в Джалал-Абаде люди оставили на центральной площади тонны мусора. Видео с места событий распространяют пользователи соцсетей.

Напомним, в этом году основные мероприятия в честь Дня независимости прошли в Джалал-Абаде. В них принял участие президент Садыр Жапаров. Он выступил с поздравительной речью в преддверии праздника, отметив его значимость для страны и ее граждан. Церемония завершилась гала-концертом и торжественным открытием нового административного здания в Джалал-Абаде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341648/
