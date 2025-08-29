Рэпер Jay-Z стал самым богатым музыкантом в мире

Американский рэпер и предприниматель Jay-Z (Шон Картер) возглавил список самых богатых музыкантов в мире. Соответствующий рейтинг составил Forbes.

По информации издания, состояние рэпера оценивается в $2,6 миллиарда. Отмечается, что Jay-Z, ставший в 2019-м году первым миллиардером в мире хип-хопа, за последние шесть лет более чем в два раза удвоил эту сумму благодаря прибыльному бизнесу по продаже спиртных напитков.

Кроме того, у рэпера есть доли в Uber и других технологических компаниях, собственный музыкальный лейбл Roc Nation и другие источники дохода.