Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира

Состояние 400 богатейших американцев достигло рекордных $6,6 триллиона, сообщает Forbes.

По данным издания, за последние 12 месяцев они разбогатели на $1,2 триллиона.

Самым богатым в США, а также во всем мире четвертый год подряд является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск – $428 миллиардов. За ним идет сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $276 миллиарда.

Замыкает тройку сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг. Его состояние оценивается в $253 миллиарда. Четвертое место занимает глава Amazon Джефф Безос ($241 миллиард), пятую — сооснователь Google Ларри Пейдж ($179 миллиардов).

Богатейшей американской признана наследница активов сети оптовой и розничной торговли Walmart Элис Уолтон ($106 миллиардов).