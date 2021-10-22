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Власть

Эксперты подвергают сомнению инициативы Акылбека Жапарова: приведут к росту цен

Заявления чиновников о пополнении бюджета за счет выведения экономики из тени — нереалистично, считает эксперт Азамат Темиркулов.

Выступая сегодня на круглом столе «Новое правительство: вызовы и перспективы», он отметил, что теневая экономика в Кыргызстане — это не та, которую не видно. Компании просто держат в тени какую-то часть доходов. Это известные предприятия. Если их обложить налогами, то они уйдут в тень или будут сворачивать бизнес.

«Утверждение, что олигархи будут платить из своего кармана дополнительные налоги — это иллюзия. Такого не будет. Они переложат их на сотрудников и поднимут цены. В итоге цены будут расти как на дрожжах. Они и сейчас растут, а будут еще больше. Я не говорю, что не надо облагать налогами компании и выводить из тени. Надо. Но делать это стоит постепенно», — сказал Азамат Темиркулов.

«На сегодня у нас нет налоговой системы, которая бы за два-три месяца была в состоянии вывести экономику из тени и заставить платить все налоги. Но даже если это сделать, то вместо пользы получат рост недовольства. Если закрутить гайки и усилить давление на бизнес, то это может привести к росту социально- экономического напряжения, а как следствие — к волнениям», — уверен эксперт.

Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что богатые должны платить больше налогов, но иметь льготы, если создают рабочие места.

Чиновник обещает увеличить в 2022 году бюджет страны до 400 миллиардов сомов, 2023-м — до 500 миллиардов сомов, 2024-м — до 600 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211252/
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