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Общество

Эксперты составили ежегодный рейтинг богатейших семей мира — Bloomberg

Совокупное состояние богатейших семей мира выросло за год на 22 процента. Об этом стало известно из рейтинга, подготовленного Bloomberg. 

Общее состояние лидеров списка составило $1,7 триллиона, продемонстрировав увеличение по сравнению с прошлым годом. По сравнению с аналогичным рейтингом Bloomberg за 2020-й тройка лидеров не изменилась.

Его возглавили владельцы торговой сети Walmart. 48 процентов акций ритейлера принадлежит семье Уолтон. По данным агентства, крупнейшая в мире американская сеть оптовой и розничной торговли стоит почти $240 миллиардов.

На втором месте после семейства Уолтон и его ритейлера Walmart расположилась семья Марс, владелец одноименного производителя кондитерских изделий. Их актив оценивается почти в $142 миллиарда.

Третья позиция у сыновей Фреда Коха Чарльза и Дэвида. Они унаследовали от своего отца крупнейшую нефтехимическую компанию Koch Industries. Сейчас этот бизнес стоит почти $125 миллиардов.

На четвертой строчке оказался новичок рейтинга — владельцы французского Дома моды Hermes семья Эрмес. В первом квартале 2021-го выручка подразделения Hermes, выпускающего часы, выросла в два раза по сравнению с годом ранее.

На пятое место с четвертого спустились представители саудовской королевской династии Аль-Сауд. Ее активами стоимостью $100 миллиардов распоряжаются 15 тысяч человек. Среди них наследный принц Мохаммед бин Салман, которому принадлежит более 1 процента состояния.

Шестое место — у семьи Амбани из Индии, владельца индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries.

Седьмое — у внуков основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера.

Последние три позиции — у Джонсонов и их инвесткомпании Fidelity Investments; семьи Томсон, их главный бизнес — агентство Reuters; в конце десятки — Берингеры, им принадлежит немецкая фармкомпания Boehringer Ingelheim.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207611/
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