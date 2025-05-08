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Власть

В Казахстане опубликовали список самых богатых бизнесменов

В Казахстане опубликовали список 75 самых богатых бизнесменов. Кто вошел в обновленный список, рассказал Forbes.

Первое место в рейтинге сохранил Вячеслав Ким (ключевые активы — Kaspi Bank и АО «Алсеко»). Его состояние за год увеличилось на $1,3 миллиарда и достигло $7,1 миллиарда. В феврале бизнесмен подтвердил намерение купить контрольный пакет акций Jusan Bank.

Главной сенсацией в списке Forbes 2025-го стал взлет Тимура Турлова, который переместился с пятого места ($3,3 миллиарда) на второе ($5,8 миллиарда). Он контролирует группу Freedom Holding Corp. (АО «Фридом Финанс», Freedom Bank, Freedom Finance Insurance, Freedom Travel и прочее), а также владеет  другими активами — от сети магазинов Freedom Mobile до журнала Tatler Kazakhstan. Самой крупной сделкой за прошлый год стала покупка контрольного пакета акций карагандинского аэропорта «Сары-Арка».

«Такое резкое увеличение активов — абсолютный рекорд годового роста за все время существования нашего рейтинга», — говорится в публикации.

Третье место в топе самых богатых казахстанских предпринимателей досталось Владимиру Киму, чье состояние выросло за год с $3,6 миллиарда до $5,7 миллиарда. Он ключевой акционер группы KAZ Minerals и компании Kazakhmys Holding Limited, а также главный совладелец банка RBK.

В топ-10 также вошли:

  • Тимур и Динара Кулибаевы;
  • Булат Утемуратов;
  • семья Ибрагимовых;
  • Нурлан Смагулов;
  • семья Сарсеновых;
  • Айдын Рахимбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328469/
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