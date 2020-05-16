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Экономика

Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире

Аналитики подсчитали, кто станет первым в мире долларовым триллионером. Результаты опубликованы на официальном сайте Comparisun.

Эксперты прогнозируют, что состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon, достигнет одного триллиона долларов уже к 2026 году — когда бизнесмену будет 62 года.

Далее среди претендентов — китайский девелопер Сюй Цзяинь, который должен стать триллионером к 2027-му в возрасте 68 лет. Замыкает тройку лидеров основатель Alibaba Джек Ма — ждать своего триллиона ему придется до 2030 года, когда ему исполнится 65 лет.

В десятку миллиардеров, которые стремятся к триллиону, также вошли создатель Facebook Марк Цукерберг (2036-й) и сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (2051 год).

Безос является на текущий момент богатейшим человеком Земли, его состояние оценивается в $144 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152997/
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