Общество

В США волонтерам и гуманитарным фондам запретили помогать нелегальным мигрантам

Министерство внутренней безопасности США ввело запрет для гуманитарных организаций, получающих государственное финансирование, на оказание помощи нелегальным мигрантам. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении издания документы.

из архива
Фото из архива

«Министерство внутренней безопасности теперь запрещает штатам и волонтерским группам, получающим государственное финансирование, помогать нелегальным мигрантам», — отмечается в статье.

Уточняется, что введенные новые правила также подразумевают требование от организаций сотрудничества с правоохранительными органами и миграционными властями США.

Как говорят сотрудники организаций, которые попали под действие нового закона, введенные ограничения затруднят взаимодействие с наиболее уязвимыми слоями населения. Кроме того, ряд предложенных властями требований вызвал сомнения относительно их соответствия конституционным нормам.

Иммиграционно-таможенная служба (ICE) совершила более 5 тысяч рейсов по перевозке мигрантов внутри США и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций после прихода Дональда Трампа на пост президента в январе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ.

«ICE использовала по меньшей мере 110 самолетов для транспортировки задержанных более чем на 5,1 тысячи рейсах с возвращением Трампа на пост президента 20 января», — пишет газета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341512/
просмотров: 235
