Главные наркологи стран ОДКБ обменялись статистикой по заболеваемости

В Чолпон-Ате прошло координационное совещание главных наркологов стран, входящих в ОДКБ. Эксперты обсудили проект антинаркотической стратегии на 2026–2030 годы, сообщает пресс-служба Организации.

Участники обсудили тенденции распространения наркотиков в регионе, обменялись статистикой по заболеваемости и смертности, особенно среди молодежи, и рассмотрели проект антинаркотической стратегии на 2026–2030 годы. Также согласован проект заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ «Об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков».

Отдельное внимание уделено вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, профилактической работе в образовательных учреждениях и новым нормативным актам в сфере наркологической помощи.

Специалисты ознакомились с работой Республиканского центра психиатрии и наркологии и других медицинских организаций Кыргызстана. Они отметили комплексный подход страны к оказанию помощи и высокий уровень взаимодействия наркологов с другими ведомствами.