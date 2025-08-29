16:16
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Главные наркологи стран ОДКБ обменялись статистикой по заболеваемости

В Чолпон-Ате прошло координационное совещание главных наркологов стран, входящих в ОДКБ. Эксперты обсудили проект антинаркотической стратегии на 2026–2030 годы, сообщает пресс-служба Организации.

Участники обсудили тенденции распространения наркотиков в регионе, обменялись статистикой по заболеваемости и смертности, особенно среди молодежи, и рассмотрели проект антинаркотической стратегии на 2026–2030 годы. Также согласован проект заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ «Об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков».

Отдельное внимание уделено вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, профилактической работе в образовательных учреждениях и новым нормативным актам в сфере наркологической помощи.

Специалисты ознакомились с работой Республиканского центра психиатрии и наркологии и других медицинских организаций Кыргызстана. Они отметили комплексный подход страны к оказанию помощи и высокий уровень взаимодействия наркологов с другими ведомствами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341486/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Вопросы незаконной миграции обсудили в Чолпон-Ате страны, входящие в ОДКБ
Кыргызстанские военные отправились на учения ОДКБ «Взаимодействие-2025»
Боевая и беспилотная авиация. В Кыргызстане пройдут учения ОДКБ «Рубеж 2025»
Кыргызстан ратифицировал протокол об ускорении переброски войск ОДКБ
Кыргызстан предлагает проводить форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодно
ОДКБ в Чолпон-Ате: Кыргызстан выступил за укрепление безопасности
Садыр Жапаров принял министров иностранных дел государств — членов ОДКБ
Министры иностранных дел ОДКБ соберутся в Чолпон-Ате
Единую систему технического прикрытия железных дорог хотят создать страны ОДКБ
ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Бизнес
Оформите в&nbsp;BakAi ОСАГО для близких и&nbsp;родных Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных
O!Store приглашает жителей Оша на&nbsp;открытие нового филиала с&nbsp;шоу и&nbsp;подарками O!Store приглашает жителей Оша на открытие нового филиала с шоу и подарками
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
29 августа, пятница
16:16
Российский блогер Хабибка снял танцевальный ролик на площади Ала-Тоо в Бишкеке Российский блогер Хабибка снял танцевальный ролик на пл...
16:04
В Кыргызстане ВВП за 7 месяцев превысил 865 миллиардов сомов
16:00
Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных
15:43
Главные наркологи стран ОДКБ обменялись статистикой по заболеваемости
15:36
Вовлечение 15-летней в занятие проституцией. Дело вернули на доследование