В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых

В столице теперь появится специальный фонд, который будет развивать парки и скверы. Кабинет министров КР утвердил порядок его работы, чтобы зеленые зоны города не только сохранялись, но и улучшались.

Фонд будет следить за тем, чтобы деньги на озеленение и содержание парков расходовали правильно. Контролировать выполнение постановления будет специальное управление в администрации президента. Документ вступает в силу через 10 дней .

Мэрии столицы поручено следить, чтобы средства использовались целевым образом, а жители могли комфортно отдыхать на благоустроенных территориях.