13:08
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых

В столице теперь появится специальный фонд, который будет развивать парки и скверы. Кабинет министров КР утвердил порядок его работы, чтобы зеленые зоны города не только сохранялись, но и улучшались.

Фонд будет следить за тем, чтобы деньги на озеленение и содержание парков расходовали правильно. Контролировать выполнение постановления будет специальное управление в администрации президента. Документ вступает в силу через 10 дней .

Мэрии столицы поручено следить, чтобы средства использовались целевым образом, а жители могли комфортно отдыхать на благоустроенных территориях.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341441/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по контракту в запасе
В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан
Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения
В Кыргызстане приняли госпрограмму для этнических кыргызов из Афганистана
Кустарников не будет, туи — для красоты. Мэр Бишкека об озеленении столицы
На проспекте Чингиза Айтматова высадили почти 500 кленов, треть уже засохла
Никто бездумно не собирается сносить деревья в Бишкеке — мэр
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
13:06
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для тур...
13:00
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
12:48
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
12:30
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
12:24
В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру