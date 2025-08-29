Ош: Ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу

В селе Кыргызстан Кара-Суйского района Ошской области построена новая школа имени О.Курбанбаева на 275 мест. Об этом сообщает Минстрой. По его данным, строительные работы начались в 2015 году за счет республиканского бюджета, однако были приостановлены. На сегодняшний день объект полностью завершен с соблюдением строительных норм.

Общая площадь школы составляет 2 тысячи 478 квадратных метров. Здание оснащено всеми современными условиями и включает двухэтажный учебный корпус и спортивный зал.