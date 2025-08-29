11:33
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Ош: Ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу

В селе Кыргызстан Кара-Суйского района Ошской области построена новая школа имени О.Курбанбаева на 275 мест. Об этом сообщает Минстрой.
 
По его данным, строительные работы начались в 2015 году за счет республиканского бюджета, однако были приостановлены. На сегодняшний день объект полностью завершен с соблюдением строительных норм.
 
Общая площадь школы составляет 2 тысячи 478 квадратных метров. Здание оснащено всеми современными условиями и включает двухэтажный учебный корпус и спортивный зал.
 
Напомним, первый корпус старой школы был построен в 1979 году как жилье для чабанов, а в 1985-м к нему был добавлен дополнительный корпус под детский сад. С тех пор здания использовались в качестве школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341426/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров 29-30 августа посетит Ошскую и Джалал-Абадскую области
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В Военно-Антоновке завершено строительство проблемной школы
Ош: школа № 3 в селе Мырза-Аке отремонтирована спустя 60 лет
Муниципальная служба такси города Ош начала работу в тестовом режиме
Улица Курманжан Датки в городе Ош открыта для проезда
В Минпросвещения сделали заявление относительно школ «Сапат»
Дети горного села Кайынды будут учиться в новой школе
В Оше открыли памятник Алымбеку Датке
В честь казахского поэта Абая Кунанбаева в Оше назвали улицу и установят бюст
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
11:27
Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в честь Дня независимости Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в ...
11:26
Сфера культуры должна пройти полную реформу — спикер Нурланбек Тургунбек уулу
11:22
Ош: Ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу
11:20
30–31 августа 1991 года: Как Кыргызстан обрел независимость
11:16
В Бишкеке построено новое здание спортивной школы тяжелой атлетики