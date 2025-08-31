20:04
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки

2-5 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4 сентября. Кинопремьеры

«Дөөпараз» (комедия). Дөөпараз — молодой парень с юга страны, простой и чистосердечный. Его мечта — не слава и не богатство, а любовь и крепкая семья. Судьба сводит его с Мээрим — девушкой из состоятельной семьи. Их разделяют разные миры, но любовь помогает герою найти свое счастье.

«Кара, кызыл, сары» (драма). Картина рассказывает о судьбе ковровщицы Турдугул, женщины с богатым внутренним миром, которая через свое ремесло — ткачество традиционных ковров — отражает пожелания, гармонию (или разлад), характер и уклад жизни семьи, для которой он соткан — как зеркало, в котором отражается их судьба. Фильм поднимает темы любви, моральной ответственности в семье, а также отражает проблемы миграции и жизни в приграничных районах.

«Колбаса» (комедия). Молодой избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на умирающем колбасном заводе. Глеб стремится доказать своему отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода Федором Грудинкиным объявляют ему настоящую войну.

«Токсичный мститель» (ужасы). Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в героя нового типа: Токсичного мстителя. На глазах у обезумевшей толпы Токсик превращается из изгоя в спасителя. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу.

«Эддингтон» (драма). Май 2020 года, в США набирает обороты пандемия. В тихом провинциальном Эддингтоне, где объявлен карантин и введен масочный режим, назревает противостояние между шерифом округа Севилья Джо Кроссом и мэром города Тэдом Гарсией, который планирует переизбираться и задумывает грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта.

«Заклятие 4: Последний обряд» (ужасы). Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за самый тревожный случай в своей практике. Семья переезжает в новый дом своей мечты, но вскоре их жилище начинает проявлять признаки демонической активности, превращая жизнь в кошмар.

5 сентября. Концерт

На одной сцене выступят легендарный Фаррух Закиров и неповторимая Роза Зергерли. Вас ждут восточная магия, любимые хиты и эмоции, которые останутся в сердце надолго.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.
