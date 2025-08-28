14:01
Общество

Ветеранам — участникам освобождения Китая от японских захватчиков вручили медали

28 августа 2025 года в Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялась торжественная церемония вручения медалей ветеранам, участвовавшим в освобождении Китая от японских захватчиков, приуроченная к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа против японских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие прошло с участием руководства Министерства обороны и Генерального штаба ВС КР, а также сотрудников посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике.

С приветственным словом, перед участниками церемонии выступил временно исполняющий должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР полковник Кумарбек Калматаев. С поздравлениями к ветеранам обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызской Республике госпожа Лю Цзяньпин.

Минобороны
Фото Минобороны. Вручение медалей

Кульминацией мероприятия стало вручение памятных медалей и сертификатов ветеранам и их представителям. 

Данное мероприятие стало символом признательности и уважения к подвигу ветеранов, укрепления дружбы и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.
