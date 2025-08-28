Первая «Ярмарка Содружества» стран СНГ пройдет в Казахстане. Об этом сообщает исполнительный комитет СНГ.

Фото пресс-службы исполкома СНГ. Кыргызстан примет участие в первой «Ярмарке Содружества» стран СНГ

По данным департамента экономического сотрудничества, инициативу проведения «Ярмарки Содружества» ранее озвучил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Мероприятие предлагается проводить на ежегодной основе в городах государств — участников СНГ по маршруту Великого шелкового пути. Первую ярмарку планируется провести в городе Таразе. Здесь будут представлены ремесленные изделия и народные промыслы стран СНГ, а также инновационная продукция агропромышленного комплекса.

Для участников «Ярмарки Содружества» планируется организовать культурно-массовые, обучающие мероприятия, презентацию продукции, знакомство с местными обычаями и традициями, национальным культурным наследием.