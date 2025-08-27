17:04
Общество

Садыр Жапаров дал старт строительству дороги Барскоон — Бедел

Садыр Жапаров в Иссык-Кульской области официально запустил проект строительства автомобильной дороги Барскоон – Бедел. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Перед началом церемонии гостям показали видеоролик о проектных особенностях магистрали. Главу государства проинформировали, что дорога пройдет с севера на юг через перевалы Барскоон, Соок, долину Кара-Сай и перевал Ашуу-Суу.

Для обеспечения круглогодичной проходимости предусмотрено строительство двух тоннелей — длиной 5,5 километра на перевале Соок и 3,8 километра на перевале Ашуу-Суу. Кроме того, в районе Кара-Сай будет возведена эстакада.

«Этот день войдет в новейшую историю Кыргызстана как значимое событие. Мы строим дорогу собственными силами и за счет собственных средств, что свидетельствует о нашей способности реализовывать масштабные проекты», — сказал Садыр Жапаров.

Он напомнил, что вопрос об открытии пропускного пункта «Бедел» поднимался еще в 1996 году, но откладывался. По его словам, реализация проекта стала возможна благодаря договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Китай – Центральная Азия» в 2023 году.

Согласно соглашению, основным подрядчиком выступает компания China Road and Bridge Corporation. Завершение основных работ запланировано на сентябрь 2029 года, а полная сдача дороги в эксплуатацию — в 2030-м.

Президент подчеркнул, что новая магистраль сократит расстояние от китайского города Аксу до Кыргызстана на 500 километров в одну сторону, что позволит экономить до 12 часов времени грузоперевозчикам. В обе стороны это более тысячи километров и до 24 часов в пути.

«В ближайшее время также начнется строительство пункта пропуска «Бедел». Это увеличит объемы торговли между Кыргызстаном и Китаем, создаст новые возможности и укрепит доверие между нашими странами», — отметил Садыр Жапаров.

На церемонии выступила посол КНР в Кыргызстане Лю Цзянпин. Она подчеркнула, что совместные стратегические проекты придадут мощный импульс развитию региональной экономики.

После официальных речей министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев получил у президента разрешение на проведение взрывных работ и строительство дороги началось.
