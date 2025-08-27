Садыр Жапаров в Иссык-Кульской области официально запустил проект строительства автомобильной дороги Барскоон – Бедел. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Для обеспечения круглогодичной проходимости предусмотрено строительство двух тоннелей — длиной 5,5 километра на перевале Соок и 3,8 километра на перевале Ашуу-Суу. Кроме того, в районе Кара-Сай будет возведена эстакада.
Он напомнил, что вопрос об открытии пропускного пункта «Бедел» поднимался еще в 1996 году, но откладывался. По его словам, реализация проекта стала возможна благодаря договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Китай – Центральная Азия» в 2023 году.
Президент подчеркнул, что новая магистраль сократит расстояние от китайского города Аксу до Кыргызстана на 500 километров в одну сторону, что позволит экономить до 12 часов времени грузоперевозчикам. В обе стороны это более тысячи километров и до 24 часов в пути.
На церемонии выступила посол КНР в Кыргызстане Лю Цзянпин. Она подчеркнула, что совместные стратегические проекты придадут мощный импульс развитию региональной экономики.
После официальных речей министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев получил у президента разрешение на проведение взрывных работ и строительство дороги началось.