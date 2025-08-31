Неделя-24. Ожидаем роста цен на бензин, и куда из Бишкека исчезают скотные рынки

Сегодня Кыргызстан отмечает День независимости. Республика обрела ее 34 года назад — 31 августа 1991 года. Становление независимости нельзя назвать безоблачным и простым. Кыргызстан пережил две революции и бегства президентов, экономические кризисы и социальные потрясения. Но республика продолжает двигаться вперед. От редакции 24.kg поздравляем всех кыргызстанцев с праздником.

Учитывая продолжающийся рост отпускных цен российских НПЗ, прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в КР. Об этом сообщила Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана. По ее данным, основными факторами, повлиявшими на рост биржевых цен, стали сезонное увеличение спроса и проведение планового и внепланового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Правительство России обеспокоено ситуацией и ввело запрет на экспорт бензина с августа по сентябрь 2025 года. Несмотря на это, сегодня уже наблюдается дефицит нефтепродуктов в некоторых регионах РФ. Запрет на экспорт бензина не распространяется на Кыргызскую Республику. Однако он повлек дополнительный рост экспортных цен НПЗ, что напрямую влияет на стоимость ГСМ в КР.

С 1 сентября 2025 года цифровые платформы (агрегаторы) начнут платить подоходный налог и страховые взносы за физических лиц, использующих их информационные системы. Речь о работающих в такси и курьерами, грузоперевозчиками и других аналогичных сферах. Таким самозанятым гражданам больше не потребуется приобретать патент и полис, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, самостоятельно платить налоги и сдавать налоговую отчетность.

Строительство автомобильной дороги Барскоон — Бедел до границы с Китаем началось в Кыргызстане. Трасса пройдет с севера на юг через перевалы Барскоон, Соок, долину Кара-Сай и перевал Ашуу-Суу. Для обеспечения круглогодичной проходимости предусмотрено строительство двух тоннелей — длиной 5,5 километра на перевале Соок и 3,8 километра на перевале Ашуу-Суу. В районе Кара-Сай возведут эстакаду. Основным подрядчиком выступает компания China Road and Bridge Corporation. Завершение основных работ запланировано на сентябрь 2029 года, а полная сдача дороги в эксплуатацию — в 2030-м.

Все скотные рынки Бишкека перенесут на новый рынок. Его открытие ожидается 2 сентября. На новом рынке будут современные удобства для торговцев и покупателей. Это позволит улучшить условия торговли и повысить безопасность на рынках. Скотные рынки в Бишкеке расположены в следующих местах:

Пригородный — расположен в Первомайском районе;

«Нарбото» — находится в Свердловском районе;

«Жантай» — расположен в Первомайском районе.

С открытием нового рынка на объездной трассе их закроют и торговлю скотом централизуют на новом объекте.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Кустарников не будет, туи — для красоты. Мэр Бишкека об озеленении столицы Мэрия Бишкека провела заседание экологического совета в новом формате: в питомнике МП «Бишкекзеленстрой» собрали представителей муниципалитета и Минприроды, депутатов разного уровня, активистов, экологов. Чиновники рассказали о проводимой работе по озеленению столицы и выслушали предложения по улучшению ситуации. ПОДРОБНЕЕ

Десять дней в «зоне смерти»: трагическая история Натальи Наговициной Фото из интернета. Альпинистка Наталья Наговицина Две недели назад 12 августа на пике Победы в сложнейших условиях с переломом ноги застряла россиянка Наталья Наговицина. Спасательные операции не увенчались успехом, некоторые обернулись травмами для спасателей и пилота. Из-за разряженного воздуха и непогоды вертолеты не могут подняться на такую высоту. Женщина будет считаться пропавшей без вести до тех пор, пока до нее не доберется поисково-спасательная команда. ПОДРОБНЕЕ

Вызов системе через искусство: как художник из Бишкека пишет картины кровью Амантур Юн, двадцатилетний художник из Бишкека, пишет картины, используя кровь вместо традиционных красок. В работах он выражает свои внутренние переживания и чувства. В интервью 24.kg парень рассказал, почему стал использовать в своем творчестве кровь, как добывает материалы для своих работ и поделился взглядами на ситуацию вокруг искусства в Кыргызстане. ПОДРОБНЕЕ

Восприятие коррупции. Каким ведомствам кыргызстанцы доверяют меньше всего Фото из интернета. Государственные флаги Кыргызстана Индекс восприятия коррупции в Кыргызстане вырос до 35,2 балла по итогам первого полугодия 2025-го. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета. Последние данные свидетельствует о снижении коррупционных рисков, однако данный показатель остается самым слабым звеном, отметили в Национальном институте стратегических инициатив при президенте КР. ПОДРОБНЕЕ

AI стал причиной увольнения айтишников в США. Как обстоят дела в Кыргызстане Искусственный интеллект ставит под угрозу карьерные перспективы начинающих программистов, сообщают американские СМИ. Отмечается, что из-за AI некоторые должности могут и вовсе исчезнуть, а другие — претерпеть значительные изменения. Предупреждение о «бойне для белых воротничков» прозвучало от Дарио Амодея, генерального директора Anthropic, одного из самых влиятельных создателей искусственного интеллекта в мире. Большинство американцев «не осознают, что это вот-вот произойдет», — сказал Амодей. ПОДРОБНЕЕ

Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев Фото Нургазы Анаркулова. Камчыбек Ташиев и Женишбек Токторбаев обедают на тапчане Бизнесмена и бывшего депутата Жогорку Кенеша Женишбека Токторбаева назначили мэром южной столицы 23 января. Новоиспеченный градоначальник тогда признался, что у него близкие связи с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, а должность ему предложил лично президент Садыр Жапаров. Камчыбек Ташиев назвал Женишбека Токторбаева «потрясающим пиарщиком» («Укмуш пиарщик»), эффективным руководителем и призвал чиновников брать с него пример. Редакция 24.kg выяснила, что успел сделать мэр Оша за семь месяцев на своем посту. ПОДРОБНЕЕ

КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты В Кыргызстане в последние годы активно обсуждается создание единого образовательного пространства с Российской Федерацией. Эта инициатива предполагает гармонизацию образовательных стандартов, программ и результатов обучения на всех уровнях — от детского сада до университетов. Главная цель — дать школьникам и студентам равные возможности для образования и профессиональной реализации, укрепить дружбу между странами и развивать культурное и языковое взаимодействие. ПОДРОБНЕЕ

Иманалы Айдарбеков: Первый среди равных. Судьба, прошедшая сквозь огонь и века Фото из архива Айдарбековых. Иманалы Айдарбеков В истории каждой нации есть люди, которые становятся стержнем ее самоопределения. Для Кыргызстана таким человеком стал Иманалы Айдарбеков — государственный деятель, реформатор, репрессированный лидер и человек, отказавшийся подписать ложь на соратников, друзей, единомышленников в обмен на жизнь. Его судьба — это не только трагедия, но и победа. Победа памяти, достоинства и исторической справедливости. 24.kg продолжает рассказывать о наших отцах-основателях устами их потомков. Правнук одного из них Чингиз Айдарбеков — о борьбе за историю и знаменательной судьбе своего великого предка. ПОДРОБНЕЕ

Политический стиль-челлендж в Кыргызстане: как политики удивляют гардеробом Кыргызстанские политики все чаще удивляют граждан не только заявлениями, но и гардеробом. Аким Аламединского района Азамат Эргешев прогремел в соцсетях в спортивных очках с белой оправой во время рейда в ущелье, мэр Оша Женишбек Токторбаев стал героем мемов с рыбацкой шляпой и шортами, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вдохновил молодежь блестящим термокостюмом в спортзале, а президент Садыр Жапаров поздравил страну с Новым годом в белоснежном лыжном костюме. ПОДРОБНЕЕ

Школьные учебники. Почему в Кыргызстане родители вновь тратят на них деньги Фото 24.kg. Подготовка новых учебников ПОДРОБНЕЕ

ШОС как пример построения международных отношений нового типа С 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь (Китай) пройдет очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участники подведут итоги деятельности организации, разработают план ее развития на следующее десятилетие, обсудят укрепление сотрудничества в сферах безопасности, экономики и культуры. В преддверии большого политического события Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин ответила на вопросы 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье Фото Фонда ОМС. Заместитель председателя ФОМС Санжарбек Исаев Обязательное медицинское страхование в Кыргызстане ввели в 1997 году — двухпроцентный тариф оплачивают работодатели. С тех пор ставки не менялись. Сейчас предлагают, чтобы взносы делали и сами работники, что, по мнению чиновников, поможет повысить ответственность граждан за свое здоровье. Подробнее 24.kg рассказал заместитель председателя ФОМС, кандидат медицинских наук Санжарбек Исаев. ПОДРОБНЕЕ

Социальный контракт. Как получить от государства 150 тысяч сомов В Кыргызстане государство предоставляет помощь в размере 150 тысяч сомов для малоимущих и малообеспеченных семей, чтобы они могли начать собственное дело. С начала 2025 года одобрили заявки более 13 тысячам семей, 162 из них уже получили деньги. ПОДРОБНЕЕ

Невидимые проблемы миграции: жизнь кыргызской диаспоры в Чехии Фото Содружества кыргызов в Чехии «Кыргыз Каганаты» Кыргызская диаспора в Чехии насчитывает несколько тысяч человек и некоторые из них сталкиваются с проблемами, связанными с легализацией, трудовыми правами и взаимодействием с официальными органами. Об этом в интервью 24.kg рассказала почетный консул и председатель Содружества кыргызов в Чехии «Кыргыз Каганаты» Саадаткан Даминова. ПОДРОБНЕЕ

Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста «Кто знает Москву лучше, чем таксисты?» — эта фраза звучала почти как шутка, пока мы не оказались на пассажирском сиденье автомобиля. За рулем — наш земляк, Тынчтык, 35 лет, родом из Таш-Кумыра. Он встречает нас с улыбкой и крепким рукопожатием. В машине пахнет кофе и едва уловимым ароматизатором. На панели мигает «Яндекс.Такси»: пока едем на точку, у нас есть время поговорить. ПОДРОБНЕЕ

Не ждать многого и не перегружать. Психолог о подготовке ребенка к школе Фото из архива собеседницы. Мээрим Рыскулова В связи с переходом на 12-летнее образование в этом году в первый класс записывают детей с 5,5 и 6 лет. Семилетки сразу пойдут во второй класс. О том, какие основные трудности чаще всего возникают у первоклассников в первые недели учебы и как долго может продлиться адаптация, 24.kg рассказала школьный/детский психолог Мээрим Рыскулова. ПОДРОБНЕЕ

Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Что делать, если вы купили просроченный или бракованный товар, или он вам не подошел по каким-то параметрам? А если вы отравились в кафе или в аптеке продали некачественные таблетки? Редакция 24.kg собрала контакты, куда может пожаловаться потребитель. ПОДРОБНЕЕ

Озеро Сары-Челек и водопад с ледника. Фото и видео читателей Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Аламединскому ущелью, полюбуемся закатом на Иссык-Куле, заглянем в Сказку, заедем на Сары-Челек и доберемся до пика Ленина на Памире. ПОДРОБНЕЕ