В Берлине создадут Мемориал жертвам коммунизма в Германии. Об этом сообщает DW.

Новый мемориал увековечит память о погибших и жертвах коммунистического режима. Долгое время проект находился в подвешенном состоянии, однако сейчас принимаются меры для его реализации в ближайшем будущем, отмечает издание.

В сентябре бундестаг обсудит федеральный бюджет на 2026 год, а в ноябре он будет принят. Финансирование работ по созданию мемориала должно осуществляться из федерального бюджета. Как только будет решен финансовый вопрос, можно будет начать конкурс проектов для этого памятного места.

«Создание этого мемориала назрело уже давно», — сказал глава Союза объединений жертв коммунистической диктатуры Дитер Домбровски.

В 1974 году окружной суд Шверина в ГДР приговорил его к четырем годам тюремного заключения за «незаконное пересечение границы» и «установление подрывных связей». Он отбыл 20 месяцев из этого срока и впоследствии получил разрешение эмигрировать в ФРГ. Был реабилитирован в 1994 году.

В настоящее время в Германии работают над тендером для проекта будущего мемориала. Если конкурс будет проведен в 2026 году, то строительство может начаться в течение года после этого — через 38 лет после падения Берлинской стены.

Его разместят в небольшом сквере в Шпребогенпарк, неподалеку от ведомства федерального канцлера. Мемориал призван почтить память многочисленных жертв режима Социалистической единой партии Германии, существовавшей в восточных землях страны и ГДР с 1946 по 1990 год.