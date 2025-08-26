20:37
Общество

В Ала-Букинском районе открыли новый историко-культурный музей

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области завершилось строительство историко-культурного музея «Шах-Фазиль». Об этом сообщает Минстрой.

Современное здание возведено в соответствии с архитектурными стандартами: здесь предусмотрен зал для экскурсий, а в цокольном этаже оборудован кабинет реставрации.

«Общая площадь нового здания составляет 1 тысячу 291 квадратный метр. Работы стартовали в 2023 году, тендерная стоимость проекта составила 26 миллионов сомов. В экспозиции музея будут представлены уникальные артефакты, сохранившиеся с XV века до наших дней. Реализация проекта играет важную роль в сохранении национального исторического наследия и развитии культуры», — говорится в сообщении.
