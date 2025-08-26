15:55
Общество

В Бишкеке за завышение цен на мясо оштрафован магазин

На магазин в Бишкеке наложен административный штраф за завышение регулируемых государством цен на мясо. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования.

Отмечается, что сумма штрафа составила 13 тысяч сомов.

Напомним, с 11 августа в стране введен государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято с целью не допустить необоснованный рост цен и обеспечить доступность продукции для населения. Согласно поручению, цена на мясо должна быть ниже 700 сомов.

С введением госконтроля за ценами на мясо соответствующими службами проводится мониторинг по всей стране. Ранее уже сообщалось о нескольких случаях выявления завышения цен, при которых продавцам выписывали штрафы.
