Охват дошкольным образованием в Кыргызстане вырос до 44,3 процента

В Кыргызстане за последний год охват дошкольным образованием достиг рекордного уровня — вырос с 28,3 процента до 44,3 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, в настоящее время более 257 тысяч детей посещают детские сады, еще 100 тысяч прошли подготовку по программе «Наристе». Для работы с ними в систему пришло больше воспитателей — сейчас их около 12 тысяч, что на 1,5 тысячи больше, чем год назад.

«Детские сады меняются: введен новый государственный стандарт «Дошкольное образование и уход за детьми», новая программа «Развитие детей от 1 до 6 лет»; а также модернизированы спальные помещения, благодаря чему открыта почти тысяча новых групп, где появилось свыше 25 тысяч дополнительных мест. Создана единая онлайн-платформа balalyk.edu.gov.kg, где можно найти все детские сады страны и подать заявку на ваучер», — сказала Надира Джусупбекова.

Она отметила, что с ноября 2024 года начала работать ваучерная система, которая предоставляет семьям финансовую поддержку в размере от 2 тысяч до 4 тысяч 560 сомов в месяц в зависимости от их ситуации.

Напомним, всего государство предоставит 1 тысячу ваучеров по всей республике. В приоритете дети из социально уязвимых слоев населения.