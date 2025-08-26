11:46
Общество

В КР создают госпредприятие «Резерв» для эффективного управления запасами

Кабинет министров создает государственное предприятие «Резерв» при Государственном фонде материальных резервов, который подчиняется Министерству чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что решение направлено на упорядочение работы фонда и повышение эффективности управления запасами.

Предприятие будет создано на базе Каракольского мельничного комплекса, а его устав утвержден соответствующим приложением к постановлению кабмина. Государственную регистрацию нового предприятия проведут в установленном порядке.

Документ вступит в силу через 10 дней.
