Общество

В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление о санитарных требованиях для образовательных учреждений. Новые правила направлены на поэтапное внедрение 12-летней школьной системы в стране в 2024–2028 годах.

Согласно документу, санитарные требования распространяются на все школы, независимо от формы собственности, включая начальные, основные и средние классы. В частности, уточнены требования к учебной нагрузке, расписанию уроков и домашним заданиям.

Для младших классов установлен оптимальный объем занятий в неделю, а для старших — более высокая, соответствующая возрасту, учебная нагрузка. Например, максимальная недельная учебная нагрузка для младших классов составляет 21 академический час, для старших — до 34 часов.

Внедрена шкала сложности уроков с учетом психофизиологических особенностей детей и их биоритмов. Новые правила также регулируют организацию классов и комбинирование занятий, чтобы снизить усталость учащихся и повысить эффективность усвоения знаний. Особое внимание уделено библиотекам школ, которым предписано выделять не менее 0,6 квадратных метра на одного ученика.

Также изменения касаются корректировки возрастных рамок, переименования некоторых терминов с «ступень» на «уровень», а также перераспределения учебных часов для разных классов, чтобы оптимизировать процесс обучения и повысить эффективность усвоения знаний.

Изменения вступят в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340962/
просмотров: 297
