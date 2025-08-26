Представитель Казахстана впервые стал победителем конкурса «Новая волна»

Представитель Казахстана Александр Лим впервые стал победителем конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Главным триумфатором фестиваля стал Александр Лим, впервые в истории принеся Казахстану победу в этом престижном музыкальном состязании, сообщает Министерство культуры и информации РК.

Отмечается, что певец получил признание еще до участия в конкурсе, активно развивая творчество в социальных сетях. Его кавер-версии известных песен на русском, английском, итальянском, турецком и других языках собирали тысячи просмотров и многочисленные положительные отзывы слушателей. Такая активность помогла артисту завоевать аудиторию и подготовила его к выступлению на международной сцене.

«Музыкальный путь Александра начался с участия в казахстанском проекте I’m a singer Kazakhstan в 2018 году, где он дошел до полуфинала. Спустя три года певец вышел на сцену украинского шоу «Голос», где на слепых прослушиваниях его наставником стала популярная исполнительница Надежда Дорофеева. Артист прошел в этап нокаутов, что стало важным шагом в его профессиональном развитии», — говорится в сообщении.