ГП «Кыргызкомур» намерено увеличить количество топливных баз в Чуйской области. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель гендиректора госпредприятия Рустам Садыралиев.

По его словам, в 2024 году ГП совместно с органами местного самоуправления открыли 13 топливных баз в Бишкеке и 15 — в Чуйской области.

«В этом году минимум будет столько же, но, возможно, и больше. Мы хотим увеличить количество точек продаж, чтобы люди не стояли в очереди и могли приобрести уголь поближе к их населенным пунктам, не затрачивая большие деньги на доставку», — сказал Рустам Садыралиев.

Он отметил, что пока отборного угля в продаже нет, ведется работа по установке передвижного сортировочного оборудования.

Читайте по теме В Кыргызстане определили цены на уголь для ТЭЦ Бишкека и других предприятий

«К 15-20 сентября официально через соцсети будем призывать население приобретать уголь. Цена останется социальной. Такого оборудования у нас на месторождении Кара-Кече не было, для нас это тоже волнительно. Если увидим спрос, и цена будет адекватной, то хотим распространить этот опыт и на другие месторождения, — добавил Рустам Садыралиев. — В этом году оптимизируем логистику, въезд и выезд большегрузных машин, сделали новые стоянки и создали удобства для водителей. Кстати, автотранспорт топливных баз, работающих с нами, заезжает без очереди и быстро загружается».

Он отметил, что Служба антимонопольного регулирования определила отпускные цены на уголь с учетом инфляции. «Запчасти и все, что покупаем для производства, дорожает, мы закупаем своими силами технику, на месте не стоим, несем расходы, но это все делается для обеспечения населения твердым топливом», — подчеркнул заместитель гендиректора.