Общество

На Иссык-Куле впервые установлен ветровой генератор

На Иссык-Куле впервые установлен ветровой генератор, сообщила в соцсетях председатель Ассоциации зеленых электростанций КР Кундус Кырбашева.

По ее данным, событие приурочено ко Дню независимости Кыргызской Республики.

«Сегодня наша страна сделала огромный шаг вперед — впервые установлен ветровой генератор, и этим начат новый этап строительства, который ведет отечественная компания. Это мечта, ставшая реальностью, и символ того, что Кыргызстан уверенно входит в эпоху зеленой энергетики. Ветер наших гор теперь превращается в свет и тепло для наших домов», — добавила Кундус Кырбашева.
