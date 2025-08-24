В МВД России озвучили признаки, по которым можно распознать террористов. Из материалов правоохранительного ведомства следует, что прежде всего, это одежда не по сезону.

Фото иллюстративное

«Если в поле зрения летом появился человек, одетый в плащ или толстую куртку, то нужно быть с ним осторожным. Под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы», — говорится в материалах. В такой ситуации лучше всего держаться подальше от такого человека и обратиться к сотрудникам полиции.

Кроме того, в МВД призвали остерегаться людей «с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой ноши, например, в кинотеатре или на празднике».

Также следует держаться подальше от людей, которые ведут себя нервозно, испуганно и оглядываются, проверяя что-то в одежде или в багаже. Такое поведение тоже может быть признаком того, что человек замышляет теракт.

«Специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву», — говорится в материалах МВД РФ.