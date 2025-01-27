В ШОС создан реестр лиц, которые находятся в розыске за терроризм

В Шанхайской организации сотрудничества создан реестр лиц, которые находятся в розыске за террористические преступления. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
По его словам, есть общий перечень запрещенных на территории стран ШОС террористических и экстремистских группировок.
«Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом — это одно из направлений противодействия так называемым «трем силам зла», которые сформулированы в рамках ШОС. Для противодействия им действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС. РАТС объединяет представителей правоохранителей и специальных органов, которые нацеливают работу на противодействие этим трем явлениям, и в рамках этой общей работы принимаются программы по противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму. В рамках ее работы проводятся программы, направленные на борьбу с этими угрозами, а также регулярно проводятся антитеррористические учения... То есть регулярно, помимо обмена информацией, помимо координации деятельности, проводятся практические мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму», — сказал Нурлан Ермекбаев.