В ШОС создан реестр лиц, которые находятся в розыске за терроризм

В Шанхайской организации сотрудничества создан реестр лиц, которые находятся в розыске за террористические преступления. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

По его словам, есть общий перечень запрещенных на территории стран ШОС террористических и экстремистских группировок.