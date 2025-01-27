19:24
USD 87.45
EUR 91.72
RUB 0.89
Общество

В ШОС создан реестр лиц, которые находятся в розыске за терроризм

В Шанхайской организации сотрудничества создан реестр лиц, которые находятся в розыске за террористические преступления. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

По его словам, есть общий перечень запрещенных на территории стран ШОС террористических и экстремистских группировок.

«Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом — это одно из направлений противодействия так называемым «трем силам зла», которые сформулированы в рамках ШОС. Для противодействия им действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС. РАТС объединяет представителей правоохранителей и специальных органов, которые нацеливают работу на противодействие этим трем явлениям, и в рамках этой общей работы принимаются программы по противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму. В рамках ее работы проводятся программы, направленные на борьбу с этими угрозами, а также регулярно проводятся антитеррористические учения... То есть регулярно, помимо обмена информацией, помимо координации деятельности, проводятся практические мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму», — сказал Нурлан Ермекбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318066/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане
Более 850 объектов включено в госреестр туристских ресурсов (обновлено)
Страны ШОС изучают возможности либерализации визового режима
В РФ решение о реестре контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей подписано
В реестр добросовестных предпринимателей включили восемь компаний КР
Реестр Минюста «иностранных агентов» пополнился еще двумя организациями
Заседание глав правительств стран ШОС: какие документы подписаны
За ускорение создания банка развития и фонда развития в ШОС выступает Кыргызстан
Кыргызстан и Пакистан намерены увеличить товарооборот до $100 миллионов
В 2024 году в реестр ЕАЭС включено 66 предприятий из Кыргызстана
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в&nbsp;России станет невозможно Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России станет невозможно
Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на&nbsp;инаугурации в&nbsp;США Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США
Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из&nbsp;России Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из России
Бизнес
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
MegaPay признан &laquo;Партнером года&raquo; Межбанковского процессингового центра MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
Doscredobank наградил победителей акции &laquo;Отправляй, получай и&nbsp;подарки забирай!&raquo; Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
27 января, понедельник
19:11
ЕЭК запускает программу по развитию «умных» дорог в странах ЕАЭС ЕЭК запускает программу по развитию «умных» дорог в стр...
19:01
MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 27 января. Что показывают датчики
18:10
В ШОС создан реестр лиц, которые находятся в розыске за терроризм
17:45
Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснабжению более 100 сел